Newcastle United melibas Manchester United 3-0 untuk menapak perempat final Piala Liga Inggris 2023/2024. Ini jadi pembalasan sempurna Newcastle atas kekalahan di final musim lalu atas juara bertahan.

The Magpies memorakporandakan Setan Merah di kandangnya lewat gelontoran Miguel Almiron (28'), Lewis Hall (36'), dan Joe Willock (60'). Hasil ini menambah derita Manchester United yang untuk pertama kali dalam sejarah kalah 3-0 di kandang sendiri dua laga beruntun sejak 1961.

