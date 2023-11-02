...

Libas Man United, Newcastle United Ngamuk Singkirkan Juara Bertahan di Old Trafford

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 11:20 WIB
Newcastle United melibas Manchester United 3-0 untuk menapak perempat final Piala Liga Inggris 2023/2024. Ini jadi pembalasan sempurna Newcastle atas kekalahan di final musim lalu atas juara bertahan.
 
The Magpies memorakporandakan Setan Merah di kandangnya lewat gelontoran Miguel Almiron (28'), Lewis Hall (36'), dan Joe Willock (60'). Hasil ini menambah derita Manchester United yang untuk pertama kali dalam sejarah kalah 3-0 di kandang sendiri dua laga beruntun sejak 1961.
 
