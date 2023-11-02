Musim kemarau panjang yang hadir saat ini tentu menuai cuaca yang panas. Kesegaran minuman manis tentu menyejukan dan dapat melepas dahaga.

Seperti minuman khas Banjarnegara, Jawa Tengah yaitu es Dawet. Berbahan dasar santan, tepung, daun pandan dan juga gula aren ini memang menyegarkan.

Terkenal sebagai minuman khas Banjarnegara, es Dawet Ayu ternyata dapat dikreasikan dengan campuran daging durian. Berlibur ke Banjarnegara, anda wajib mencicipi es Dawet Ayu yang biasa ditemui dekat komplek Tugu Gilar-gilar.

Reporter : Elis Novit

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

