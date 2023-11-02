...

Diikuti 822 Atlet dari Empat Kabupaten, Porprov Pertama Papua Selatan 2023 Resmi Digelar

Muhammad Syahrir Muslimin, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 18:30 WIB
A A A
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pertama di Papua Selatan tahun 2023 resmi bergulir. Pesta olahraga multievent  tersebut dibuka dengan kirap api obor  yang dimulai dari di Universitas Musamus dan berakhir di Stadion Katalpal Merauke.
 
Porprov tahun 2023 ini melibatkan 822 atlet dan 103 ofisial dari empat kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan
 
Terdapat 12 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni, silat, karate,  basket, taekwondo, bulu tangkis, voli, futsal, catur, tenis meja, atletik, biliar, dan sepakbola.
 
Perhelatan ini akan berlangsung dari tanggal 1 - 8 November 2023. Usai pembukaan dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola antara Kabupaten Merauke melawan Kabupaten Boven Digoel.
 
Diharapkan dengan diadakan pekan olah raga ini bisa menjaring atlet-atlet berbakat yang nantinya bisa mewakili Papua Selatan di even nasional maupun internasional.
 
Reporter : Muhammad Syahrir Muslimin
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Awas! IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Buktinya

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Bonatua Silalahi Pamer Bukti Gugatannya Diterima MK!

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini