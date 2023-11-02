Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pertama di Papua Selatan tahun 2023 resmi bergulir. Pesta olahraga multievent tersebut dibuka dengan kirap api obor yang dimulai dari di Universitas Musamus dan berakhir di Stadion Katalpal Merauke.

Porprov tahun 2023 ini melibatkan 822 atlet dan 103 ofisial dari empat kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan

Terdapat 12 cabang olahraga yang dipertandingkan yakni, silat, karate, basket, taekwondo, bulu tangkis, voli, futsal, catur, tenis meja, atletik, biliar, dan sepakbola.

Perhelatan ini akan berlangsung dari tanggal 1 - 8 November 2023. Usai pembukaan dilanjutkan dengan pertandingan sepak bola antara Kabupaten Merauke melawan Kabupaten Boven Digoel.

Diharapkan dengan diadakan pekan olah raga ini bisa menjaring atlet-atlet berbakat yang nantinya bisa mewakili Papua Selatan di even nasional maupun internasional.

Reporter : Muhammad Syahrir Muslimin

Produser : Febry Rachadi

(rns)

