Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menghimpun 2 juta orang untuk mengikuti Aksi Damai Bela Palestina pada Minggu (5/11/2023).

Aksi yang akan melibatkan tokoh lintas agama dan organisasi kemasyarakatan akan digelar di Kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Penggalangan massa dalam jumlah besar ini merupakan desakkan masyarakat kepada pemerintah Israel untuk menghentikan peperangan yang mengakibatkan banyak nyawa rakyat Palestina melayang

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News