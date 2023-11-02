...

Padamkan Kebakaran Lahan, Kakek di Gunungkidul Tewas Kehabisan Nafas

Kismaya Wibowo, Jurnalis · Kamis 02 November 2023 18:00 WIB
Kebakaran lahan terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Kamis (2/11). Akibatnya, seorang warga tewas saat berusaha memadamkan api diduga karena kehabisan oksigen.
 
Kejadian bermula saat korban akan membersihkan lahan pertaniannya dengan cara dibakar, namun kondisi yang kering serta angin yang bertiup kencang membuat kobaran api makin membesar.
 
Warga masih berjaga disekitar lokasi karena khawatir smasih terdapat api yang bisa memicu kebakaran susulan.

