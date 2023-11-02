Kebakaran lahan terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Kamis (2/11). Akibatnya, seorang warga tewas saat berusaha memadamkan api diduga karena kehabisan oksigen.

Kejadian bermula saat korban akan membersihkan lahan pertaniannya dengan cara dibakar, namun kondisi yang kering serta angin yang bertiup kencang membuat kobaran api makin membesar.

Warga masih berjaga disekitar lokasi karena khawatir smasih terdapat api yang bisa memicu kebakaran susulan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News