Petugas damkar mengevakuasi kobra dari gudang rumah sakit, Rabu (1/11). Ular berada di gudang sebuah RS di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi menegangkan karena hewan berbisa itu melawan dan berontak.

Setelah berhasil ditangkap ular dimasukan ke dalam karung. Ular pertama kali diketahui oleh penjaga gudang saat akan mengambil kardus.

Kontributor: Ade Sata

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

