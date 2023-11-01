Sejak tiga hari terakhir harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Boyolali sudah menembus Rp90.000 per kgnya. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai 100 persen.

Sebelumnya, harga cabai rawit merah hanya dijual Rp40.000 per kgnya. Kenaikan harga ini terjadi karena banyaknya petani gagal dampak musim kemarau.

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News