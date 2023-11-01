...

Harga Cabai Rawit Merah di Boyolali Tembus Rp90 Ribu Per Kilogram

Tata Rahmanta, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 08:32 WIB
Sejak tiga hari terakhir harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Boyolali sudah menembus Rp90.000 per kgnya. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai 100 persen.
 
Sebelumnya, harga cabai rawit merah hanya dijual Rp40.000 per kgnya. Kenaikan harga ini terjadi karena banyaknya petani gagal dampak musim kemarau. 
 
Kontributor: Tata Rahmanta 
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

