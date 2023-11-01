Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Selatan, Rabu (1/11/2023). Salah satu agendanya melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Bandara VVIP IKN.

Dalam kunjungan ini Jokowi didampingi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

