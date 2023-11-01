...

OKEZONE UPDATES: Viral! Turnamen Bola Voli di Lamongan Berakhir Ricuh hingga Persiapan Timnas Indonesia U-17 Jelang Piala Dunia

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 07:40 WIB
Okezone Update kali ini diawali dengan kericuhan yang terjadi pada saat turnamen bola voli di Lamongan, Jawa Timur. 
 
Video selanjutnya tak kalah heboh, seorang gadis kecil asal Blitar sudah meraih prestasi di dunia tarik suara hingga Go Internasional. 
 
Okezone Update selanjutnya ditutup dengan persiapan para pemain Timnas Indonesia U-17 jelang piala dunia.
 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Berita Terkait

