Viral seorang wanita mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara berinisial Aiptu HS. Pengakuan ini diviralkan di media sosial TikTok dengan akun @h.s.cold.

Dalam narasi tersebut korban mengungkapkan bahwa dirinya telah terpedaya dengan rayuan oknum tersebut hingga ratusan juta miliknya ludes. Lantaran tidak ada itikad untuk membalikan uang, korban akhirnya memposting di medsos.

Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Utara membenarkan adanya peristiwa tersebut. Polisi telah melakukan upaya penindakan termasuk penyelidikan kasus ini.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

