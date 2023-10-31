Emiliano Martinez mendapat sambutan tak menyenangkan saat menghadiri acara Ballon d'Or di Paris. Ditemani istrinya, Amanda Gama, Emi Martinez disambut dengan cemoohan dari penggemar lokal Prancis.

Mengingat, ia menjadi salah satu aktor mengalahkan Prancis di final dan mengantar Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Dalam penghargaan tersebut, penjaga gawang Timnas Argentina itu menyabet kiper terbaik Yashin Trophy 2023. Emi Martinez sukses mengungguli dua pesaingnya yakni Ederson dan Yassine Bounou.

