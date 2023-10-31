...

Harga Cabai Rawit Terus Melejit di Surabaya, Pedagang Keluhkan Sepi Pembeli

Hari Tambayong, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 18:20 WIB
A A A
Harga cabai rawit terus melejit naik di pasar tradisional Surabaya. Hal ini seperti terpantau di Pasar Genteng, Selasa (31/10/2023).
 
Harga cabai rawit dari sebelumnya Rp50 ribu kini menjadi Rp70 ribu-Rp80 ribu per kg. Harga cabai merah besar dan cabai rawit hijau yang sebelumnya RP30 ribu kini menjadi Rp50 ribu per kg. Pedagang mengeluh atas kenaikan ini karena dagangannya menjadi sepi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini