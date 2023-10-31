Harga cabai rawit terus melejit naik di pasar tradisional Surabaya. Hal ini seperti terpantau di Pasar Genteng, Selasa (31/10/2023).

Harga cabai rawit dari sebelumnya Rp50 ribu kini menjadi Rp70 ribu-Rp80 ribu per kg. Harga cabai merah besar dan cabai rawit hijau yang sebelumnya RP30 ribu kini menjadi Rp50 ribu per kg. Pedagang mengeluh atas kenaikan ini karena dagangannya menjadi sepi

(fru)

