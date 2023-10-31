Kuasa hukum eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah menyampaikan kliennya yang kini menjadi tahanan KPK sempat dipanggil Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

SYL dimintakan keterangan perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik dari pimpinan KPK. Namun, ia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pertemuan tersebut. Hal ini karena kuasa hukum tidak bisa mendampingi saat dimintai keterangan oleh Dewas KPK.

Reporter : Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News