...

Pakar Hukum Tata Negara Minta MKMK Tak Selingkuh dengan Kekuatan Politik Manapun

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 18:26 WIB
A A A
Laporan masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres mesti ditanggapi dengan serius oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). 
 
Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda, berharap MKMK tidak berselingkuh dengan kekuatan politik manapun. Pernyataan itu disampaikan Juanda di Jakarta dalam acara yang digelar di Media Center TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Selasa (31/10/2023)
 
Juanda juga berharap Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MKMK dapat bersikap objektif dan berpikir konstitusional dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi. 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini