Serangan Darat Israel Merangsek ke Kota Gaza, Jumlah Korban Luka Meningkat

Adhika Rasyid Reda, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 17:00 WIB
Ambulans terus berdatangan membawa korban luka di rumah sakit di Khan Younis Senin 30/10, PBB mengatakan serangan udara menimpa RS, di mana puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan bersama ribuan orang yang terluka.
 
Pasukan dan tank Israel bergerak ke Gaza, maju di dua sisi kota utama wilayah tersebut. 33 truk konvoi bantuan terbesar ke Gaza sejak perang antara Israel dan Hamas dimulai.
 
Namun, menurut para relawan bantuan tersebut masih kurang setelah ribuan orang masuk gudang untuk mengambil tepung dan produk-produk kebersihan dasar.

Sumber : Reuters

(fru)

