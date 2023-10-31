Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan, saat ini sedang mengatur waktu untuk bertemu dengan tiga calon wakil presiden (cawapres).

Hal ini dikarenakan tiga cawapres tersebut saat ini tidak berada di Jakarta. Sehingga perlu ada penyesuaian jadwal. Wapres mengungkapkan pertemuan dengan ketiga cawapres ini sebagai upaya untuk meredam konflik antarpendukung.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

