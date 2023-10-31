Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Gedung Bareskrim Polri pada Selasa (31/10/2023). SYL tiba di Gedung Bareskrim Polri bersama mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta

Sebagai informasi, Penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya akan memeriksa SYL dan Muhammad Hatta terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Kristo Suryokusumo

