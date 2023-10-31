...

Syahrul Yasin Limpo Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri

Riana Rizkia, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 13:54 WIB
A A A
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Gedung Bareskrim Polri pada Selasa (31/10/2023). SYL tiba di Gedung Bareskrim Polri bersama mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta 
 
Sebagai informasi, Penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya akan memeriksa SYL dan Muhammad Hatta terkait kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). 
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini