Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke SMK Negeri 3 Sukawati di Gianyar, Bali. Jokowi disambut ratusan siswa saat berkeliling sekolah untuk meninjau kejuruan yang ada di SMK tersebut.
Presiden menyebut SMK Negeri 3 Sukawati sebagai sekolah yang relevan dengan pariwisata Bali. Presiden berharap sekolah ini dapat menjadi percontohan bagi SMK lain di Indonesia
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat
Produser: Kristo Suryokusumo

