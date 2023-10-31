...

Presiden Jokowi Kunjungi SMK Negeri 3 Sukawati di Gianyar, Bali

Ketut Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 14:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke SMK Negeri 3 Sukawati di Gianyar, Bali. Jokowi disambut ratusan siswa saat berkeliling sekolah untuk meninjau kejuruan yang ada di SMK tersebut.
 
Presiden menyebut SMK Negeri 3 Sukawati sebagai sekolah yang relevan dengan pariwisata Bali. Presiden berharap sekolah ini dapat menjadi percontohan bagi SMK lain di Indonesia
 
Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat 
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

