Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke SMK Negeri 3 Sukawati di Gianyar, Bali. Jokowi disambut ratusan siswa saat berkeliling sekolah untuk meninjau kejuruan yang ada di SMK tersebut.

Presiden menyebut SMK Negeri 3 Sukawati sebagai sekolah yang relevan dengan pariwisata Bali. Presiden berharap sekolah ini dapat menjadi percontohan bagi SMK lain di Indonesia

Kontributor: Ketut Catur Kusumaningrat

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News