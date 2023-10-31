Dua pengemis SW dan TR diamankan Dinsos Kota Bandung, Selasa (31/10). Keduanya terciduk sedang mengemis dengan berpura-pura buta. Keduanya beraksi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam sehari kedua pengemis itu bisa mendapatkan uang Rp500 ribu. Keduanya asal Brebes, menjadi pengemis untuk biaya orang tua di kampung.

Kontributor: Billy Maulana Finkran

Produser: B. Lilia Nova

