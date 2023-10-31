Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri haul Kyai Haji Hisyam Abdul Karim di Purbalingga, Jateng. Kedatangan Ganjar disambut ribuan warga dan santri yang saling berebut foto dan bersalaman.

Di hadapan warga dan santri, Ganjar berpesan agar masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpancing ujaran kebencian, agar kerukunan antarwarga tetap terjalin.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News