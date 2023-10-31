...

Bacapres Ganjar Pranowo Hadiri Haul KH Hisyam Abdul Karim

Catur Edi Purwanto, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 10:33 WIB
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri haul Kyai Haji Hisyam Abdul Karim di Purbalingga, Jateng. Kedatangan Ganjar disambut ribuan warga dan santri yang saling berebut foto dan bersalaman.
 
Di hadapan warga dan santri, Ganjar berpesan agar masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Masyarakat juga diminta tidak mudah terpancing ujaran kebencian, agar kerukunan antarwarga tetap terjalin.
 
Kontributor: Catur Edi Purwanto 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

