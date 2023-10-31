Sebuah minibus menabrak trotoar pembatas kolam air mancur di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (31/10). Insiden berawal ketika mobil melaju dari arah Bundaran HI menuju kawasan Istana.

Diduga pengemudi mabuk, lalu kehilangan kendali hingga terjadi kecelakaan. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan ini.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Akira Aulia W

