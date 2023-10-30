Malang, Jawa Timur - Deretan motor modifikasi dipamerkan pada gelaran Honda Modif Contest 2023 di Lapangan Rampal, Malang, Sabtu (28/10/2023).

Pameran hasil kompetisi modifikasi ini menampilkan beragam jenis motor, mulai dari matic, bebek, hingga sport. Tahun ini terdapat 710 peserta dari seluruh tanah air yang ikut serta dan terpilih 45 motor karya modifikasi terbaik yang dipamerkan.

Deretan motor modifikasi yang dipamerkan di HMC 2023 diadu pada babak final yang melombakan sembilan kelas utama. Kelas Free For All jadi yang paling bergengsi karena melibatkan semua kategori dan semua tahun produksi.

-------------

Reporter: Devi Ari Rahmadhani

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

