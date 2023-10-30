...

Pameran Modifikasi Motor Unjuk Gigi di Malang, Menampilkan Ratusan Karya Anak Bangsa

Andika Gesta, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 14:30 WIB
A A A
Malang, Jawa Timur - Deretan motor modifikasi dipamerkan pada gelaran Honda Modif Contest 2023 di Lapangan Rampal, Malang, Sabtu (28/10/2023).
 
Pameran hasil kompetisi modifikasi ini menampilkan beragam jenis motor, mulai dari matic, bebek, hingga sport. Tahun ini terdapat 710 peserta dari seluruh tanah air yang ikut serta dan terpilih 45 motor karya modifikasi terbaik yang dipamerkan.
 
Deretan motor modifikasi yang dipamerkan di HMC 2023 diadu pada babak final yang melombakan sembilan kelas utama. Kelas Free For All jadi yang paling bergengsi karena melibatkan semua kategori dan semua tahun produksi. 
 
-------------
 
Reporter: Devi Ari Rahmadhani
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Rustam Effendi Ungkap Pengakuan Anak Dumatno: Foto di Ijazah Jokowi Itu Ayah Saya

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Keras! Roy Suryo Bantah Rekayasa Dokumen Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini