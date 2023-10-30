Sajian es melon raksasa dengan aneka isian yang melepas dahaga. Penampilan es melon raksasa yang menggiurkan ini merupakan menu sajian dari resto yang berada di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

Selain es melon raksasa, terdapat pula menu tradisional ala jawa yaitu sate klopo. Sate klopo terbuat dari sate ayam yang dibumbui dengan parutan kelapa dan serundeng. Harga yang terjangkau untuk menu es melon raksasa yaitu Rp60 ribu dan sate klopo per porsi hanya Rp16 ribu.

Reporter : Galih Wisma

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News