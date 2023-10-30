...

Kenikmatan Es Melon Hawai Raksasa yang Melepas Dahaga

Galih Wisma, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 15:00 WIB
Sajian es melon raksasa dengan aneka isian yang melepas dahaga. Penampilan es melon raksasa yang menggiurkan ini merupakan menu sajian dari resto yang berada di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. 
 
Selain es melon raksasa, terdapat pula menu tradisional ala jawa yaitu sate klopo. Sate klopo terbuat dari sate ayam yang dibumbui dengan parutan kelapa dan serundeng. Harga yang terjangkau untuk menu es melon raksasa yaitu Rp60 ribu dan sate klopo per porsi hanya Rp16 ribu.
              
Reporter : Galih Wisma    
Producer : Erlangga Agung Asmoro

