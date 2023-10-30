...

2 Perampok Bawa Senpi Kuras Toko Emas, 1 Kg Perhiasan Dibawa Kabur

Dedi Mahdi, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 23:00 WIB
Dua perampok bersenjata api berhasil menggondol sekitar 1 kg perhiasan emas.
 
Aksi nekat pelaku dilakukan siang hari di toko emas Barokah yang berada di komplek Pasar Desa Klepek, Sonosewu, Bojonegoro.
 
Pelaku datang menggunakan motor dan langsung menodongkan pistol, pemilik toko hanya terdiam karena ketakutan.
 
Sejumlah warga mengaku tak berani mengejar karena keduanya diketahui membawa senjata api.

