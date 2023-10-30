KPU Banjarnegara menerima kiriman 12.900 bilik suara menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Distribusi dan pembongkaran logistik pemilu dijaga ketat polisi, bilik suara nantinya akan disimpan di gudang KPU Banjarnegara.

Semua logistik Pemilu akan di distribusikan ke masing masing TPS mulai Januari mendatang. KPU Banjarnegara masih menunggu datangnya kotak dan surat suara.

(fru)

