KPU Banjarnegara Terima 12 Ribu Bilik Suara Pemilu 2024

Elis Novit, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 22:00 WIB
KPU Banjarnegara menerima kiriman 12.900 bilik suara menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
 
Distribusi dan pembongkaran logistik pemilu dijaga ketat polisi, bilik suara nantinya akan disimpan di gudang KPU Banjarnegara.
 
Semua logistik Pemilu akan di distribusikan ke masing masing TPS mulai Januari mendatang. KPU Banjarnegara masih menunggu datangnya kotak dan surat suara.

(fru)

Danantara Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh, Utang Lunas?

Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026

Pelapor Roy Suryo Cs Yakin Jokowi Bakal Buka Ijazah Asli di Persidangan

Geram! Ade Darmawan Sebut Roy Suryo Gila: Kamu Indonesia Apa Bukan?

Keras! Ade Armando Sindir Roy Suryo Cs hingga PDIP soal Ijazah Jokowi

Gufroni Bongkar Dugaan Intervensi di Balik Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs

LBH Muhammadiyah Sebut Isu Ijazah Jokowi Bisa Bongkar Kebobrokan yang Lebih Besar

Heboh! Roy Suryo Pakai Kaos Bertuliskan Korban Mulyono

