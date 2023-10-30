Seorang anggota Polda Jambi diserang kelompok geng motor hingga harus dirawat di rumah sakit. Warga berhasil mengamankan 1 orang dari geng motor yang melakukan penyerangan.

Peristiwa bermula saat korban memperingatkan geng motor yang menggeber motor para pelaku yang tidak terima langsung menyerang korban.

Polisi berhasil mengamankan 7 pelaku, ironisnya 5 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur.

(fru)

