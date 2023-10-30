...

Bacapres Ganjar Pranowo Ungkap Pesan Presiden Joko Widodo saat Makan Siang Bersama

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 14:45 WIB
Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023). 
 
Diketahui Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto yang menjadi bacapres di Pilpres 2024 mendatang memenuhi undangan makan bersama dengan Presiden Jokowi.
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Kristo Suryokusumo

