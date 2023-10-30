Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Diketahui Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto yang menjadi bacapres di Pilpres 2024 mendatang memenuhi undangan makan bersama dengan Presiden Jokowi.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Kristo Suryokusumo

