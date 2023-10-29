PSM Makassar mulai bergeliat di bursa transfer putaran kedua Liga 1 2023/2024 dengan mendatangkan Victor Mansaray. Striker berpaspor Amerika Serikat itu dikontrak hingga akhir musim ini.

Pemain 26 itu malang melintang di Liga Vietnam dengan lesakkan total 28 gol dan 8 assists dari 75 laga. Di level internasional Victor Mansaray pernah tampil...

...bersama timnas Amerika Serikat U-18 dan U-20.

------------------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

