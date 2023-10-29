PSM Makassar mulai bergeliat di bursa transfer putaran kedua Liga 1 2023/2024 dengan mendatangkan Victor Mansaray. Striker berpaspor Amerika Serikat itu dikontrak hingga akhir musim ini.
Pemain 26 itu malang melintang di Liga Vietnam dengan lesakkan total 28 gol dan 8 assists dari 75 laga. Di level internasional Victor Mansaray pernah tampil...
...bersama timnas Amerika Serikat U-18 dan U-20.
------------------
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow