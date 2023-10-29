TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat kebakaran diduga akibat cuaca panas pada Minggu (29/10/2023).

Dalam video amatir api terlihat berwarna oranye dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Api pertama kali muncul di Zona 2 TPST Bantargebang Unit Damkar DKI-Kota Bekasi hingga mobil tangki Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi.

Akibat kebakaran, antrean truk sempat mengular di sepanjang jalan menuju pintu masuk TPST. Truk sampah DKI Jakarta tertahan beberapa jam akibat kebakaran. Warga sekitar sempat panik dan khawatir api merembet ke permukiman.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News