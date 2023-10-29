...

TPST Bantargebang Kebakaran, Warga Panik dan Khawatir Api Merembet ke Permukiman

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 21:30 WIB
A A A
TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat kebakaran diduga akibat cuaca panas pada Minggu (29/10/2023). 
 
Dalam video amatir api terlihat berwarna oranye dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Api pertama kali muncul di Zona 2 TPST Bantargebang Unit Damkar DKI-Kota Bekasi hingga mobil tangki Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi.
 
Akibat kebakaran, antrean truk sempat mengular di sepanjang jalan menuju pintu masuk TPST. Truk sampah DKI Jakarta tertahan beberapa jam akibat kebakaran. Warga sekitar sempat panik dan khawatir api merembet ke permukiman.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini