Bikin Keresahan Warga, Polisi Amankan Puluhan Anggota Gangster di Bogor

Wildan Hidayat, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 17:45 WIB
Puluhan anggota gangster diciduk polisi setelah melakukan tawuran pada Minggu (29/10) pagi tadi. Sebelumnya, video aksi anggota gangster membawa sajam sambil teriak-teriak viral di sosmed.
 
Aksi tersebut terjadi di Jalan Pakansari Cibinong, Bogor, Minggu dini hari tadi. Satuan Dalmas Polres Bogor kemudian mengejar dan menangkap mereka pada pagi harinya.
 
Sejumlah sajam dan peralatan untuk tawuran pun telah diamankan. 10 orang gangster yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Satreskrim Polres Bogor untuk diperiksa.
 
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Dinda Elita

(fru)

