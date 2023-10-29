Seorang maling yang membobol rumah warga di Jalan Pademangan IV, Pademangan, terpaksa harus dibangunkan oleh polisi dan warga karena tertidur pulas dialam kamar pemilik rumah. Pelaku yang kaget ini mengaku hanya numpang tidur di dalam rumah yang sudah 1 tahun tidak ditempati pemiliknya. Bahkan, polisi pun menemukan satu botol minuman keras yang dibawa pelaku.

Kejadian berawal saat pemilik rumah datangi rumahnya. Namun, ia curiga karena gembok rumah sudah dirusak dan tidak terkunci. Lalu pemilik rumah mendapati seorang yang tidak dikenal sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Pelaku sudah mencuri tabung kompresor kulkas dari dalam rumah.

