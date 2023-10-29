...

Viral Maling Tertidur Pulas di Kamar Pemilik Rumah di Pademangan

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 19:00 WIB
Seorang maling yang membobol rumah warga di Jalan Pademangan IV, Pademangan, terpaksa harus dibangunkan oleh polisi dan warga karena tertidur pulas dialam kamar pemilik rumah. Pelaku yang kaget ini mengaku hanya numpang tidur di dalam rumah yang sudah 1 tahun tidak ditempati pemiliknya. Bahkan, polisi pun menemukan satu botol minuman keras yang dibawa pelaku.
 
Kejadian berawal saat pemilik rumah datangi rumahnya. Namun, ia curiga karena gembok rumah sudah dirusak dan tidak terkunci. Lalu pemilik rumah mendapati seorang yang tidak dikenal sedang tertidur pulas di dalam kamarnya. Pelaku sudah mencuri tabung kompresor kulkas dari dalam rumah.

(mhd)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

