...

Tas Dijambret, Lansia Penumpang Ojol di Kemayoran Tewas Usai Terjatuh

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 18:30 WIB
A A A
Aksi penjambretan memakan korban jiwa di Jl. HBR Motik, Kemayoran, Minggu (29/10/2023) pagi. Korban adalah seorang wanita lansia berusia 70 tahun.
 
Kejadian bermula saat korban yang merupakan penumpang ojol melintas. Dari arah belakang muncul dua pria berboncengan memepet motor yang ditumpangi korban. Salah satu pelaku kemudian menarik paksa tas yang melekat di tubuh korban. Tak kuat menahan kerasnya tarikan pelaku, korban akhirnya terjatuh dari atas sepeda motor dan tewas seketika.
 
Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku jambret.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini