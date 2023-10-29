Aksi penjambretan memakan korban jiwa di Jl. HBR Motik, Kemayoran, Minggu (29/10/2023) pagi. Korban adalah seorang wanita lansia berusia 70 tahun.

Kejadian bermula saat korban yang merupakan penumpang ojol melintas. Dari arah belakang muncul dua pria berboncengan memepet motor yang ditumpangi korban. Salah satu pelaku kemudian menarik paksa tas yang melekat di tubuh korban. Tak kuat menahan kerasnya tarikan pelaku, korban akhirnya terjatuh dari atas sepeda motor dan tewas seketika.

Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku jambret.

(mhd)

