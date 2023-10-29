...

Diduga Akibat Puntung Rokok, Dua Toko di Joglo Terbakar

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 18:15 WIB
Kebakaran terjadi di Jalan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (29/10/2023). Api melahap dua toko yang berada di pinggir jalan ini.
 
Kebakaran diduga akibat terbakarnya tumpukan sampah dari puntung rokok yang dibuang dalam kondisi masih menyala. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti ban dan serbuk kayu membuat api dengan cepat membesar. 
 
Sembilan unit mobil Damkar dengan 60 Personel diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak sampai satu jam, petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

(mhd)

