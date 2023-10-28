Komunitas Curves Indonesia adakan event tahunan Pink Party pada Sabtu (28/10). Acara ini dilaksanakan oleh para member dari gym khusus wanita. Dalam acara ini dilangsungkan seminar kesehatan terkait deteksi dini kanker. Tak hanya itu, ada pula donasi bagi para pejuang kanker payudara.

Diketahui, 43% kematian akibat kanker dapat dicegah melalui deteksi dini. Di Indonesia, terdapat lebih dari 68 ribu kasus kanker payudara. Kanker ini menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Kebanyakan pasiennya berada di bawah garis kemiskinan.

(mhd)

