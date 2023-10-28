...

Tingkatkan Kesadaran Kanker Payudara, Komunitas Curves Indonesia Gelar Pink Party

Dinda Elita, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 20:30 WIB
Komunitas Curves Indonesia adakan event tahunan Pink Party pada Sabtu (28/10). Acara ini dilaksanakan oleh para member dari gym khusus wanita. Dalam acara ini dilangsungkan seminar kesehatan terkait deteksi dini kanker. Tak hanya itu, ada pula donasi bagi para pejuang kanker payudara.
 
Diketahui, 43% kematian akibat kanker dapat dicegah melalui deteksi dini. Di Indonesia, terdapat lebih dari 68 ribu kasus kanker payudara. Kanker ini menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Kebanyakan pasiennya berada di bawah garis kemiskinan.

