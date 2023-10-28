...

Harga Cabai Tembus Rp75 Ribu per Kg di Sukabumi

Budi Setiawan, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 09:46 WIB
Harga komoditas cabai di sejumlah pasar di Sukabumi merangkak naik, Sabtu (28/10/2023). Misalnya di Pasar Cibadak, cabe merah keriting naik menjadi Rp50 ribu per kg.
 
Kenaikan tertinggi terjadi pada cabe rawit merah yang mencapai Rp75 ribu per kg. Sementara cabe rawit hijau yang semula Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.
 
Menurut pedagang, kenaikan tersebut tak lepas dari musim kemarau berkepanjangan. Hal ini menyebabkan gagal panen sehingga pasokan dari petani berkurang.
 
Reporter : Budi Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

