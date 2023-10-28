Petani tembakau dan seniman kuda lumping ikrar dukung Ganjar Pranowo. Peserta menggelar longmarch dengan membawa baliho raksasa, Sabtu (28/10).

Baliho bergambar Ganjar dipasang di Jalan Raya Temanggung - Wonosobo. Tepatnya di Jembatang Sigandul, Desa Tlahab, Kledung, Temanggung.

Pemasangan baliho bentuk dukungan secara simbolik petani dan seniman. Ikrar dilangsungkan bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

(mhd)

