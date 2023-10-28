...

Polisi Olah TKP Rumah Ditemukannya Ayah dan Anak yang Tewas Membusuk di Koja

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 20:00 WIB
Polisi menggelar olah TKP rumah di mana ayah dan anak ditemukan tewas. Lokasi di Jalan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (28/10).
 
Olah TKP melibatkan Labfor Bareskrim Polri dan Polres Jakarta Utara. Petugas membawa barang bukti yang ditemukan dalam kantong plastik.
 
Sebelumnya HR (50) dan anak balitanya ditemukan tewas membusuk. Saat ini, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap istri korban.

