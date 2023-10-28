Polisi menggelar olah TKP rumah di mana ayah dan anak ditemukan tewas. Lokasi di Jalan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (28/10).

Olah TKP melibatkan Labfor Bareskrim Polri dan Polres Jakarta Utara. Petugas membawa barang bukti yang ditemukan dalam kantong plastik.

Sebelumnya HR (50) dan anak balitanya ditemukan tewas membusuk. Saat ini, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap istri korban.

(mhd)

