KPU mendistribusikan logistik Pemilu 2024 untuk DKI Jakarta, Sabtu (28/10). Jakarta Timur menjadi daerah pertama yang mendapatkan logistik pemilu.

Logistik pemilu saat ini berada di gudang di kawasan, JIEP, Cakung. Logistik pemilu terdiri dari kotak suara, bilik suara dan segel plastik.

Untuk Jaktim ada 6.185 kotak suara, 1.640 bilik suara dan 185.200 segel plastik. Barang-barang dijaga personel gabungan dari KPU dan Polres Metro Jaktim.

(mhd)

