...

Pembakaran Pipa Pertamina Memakan Korban Jiwa, Pihak Pertamina Minta Polisi Tangkap Pelakunya

Yudha Bahar, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 15:49 WIB
A A A
Terjadi pembakaran dan pencurian di lokasi pipa penyaluran BBM milik PT Pertamina. Lokasinya di kawasan 8 Belawan Bahari, Kota Medan. Tragedi tersebut memakan 2 korban yang mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh.
 
Pascakejadian tersebut, pihak PT Pertamina meminta agar pelaku segera ditangkap. Pencurian BBM dari bawah laut tersebut sangat merugikan dan merusak lingkungan.
 
Aksi pencurian BBM dari pipa Pertamina ini telah terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Bahkan, bulan ini belasan rumah dan perahu nelayan di sekitar lokasi pencurian BBM hangus terbakar.
 
Terakhir, kebakaran ini memakan korban luka bakar serius bocah 13 tahun dan wanita berusia 31 tahun. Saat itu korban sedang mengambil minyak yang ada di permukaan air laut.
 
Nahasnya pipa penyaluran BBM yang bocor menyebabkan dirinya terbakar. 
 
Kontributor: Yudha Bahar
Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini