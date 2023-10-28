Terjadi pembakaran dan pencurian di lokasi pipa penyaluran BBM milik PT Pertamina. Lokasinya di kawasan 8 Belawan Bahari, Kota Medan. Tragedi tersebut memakan 2 korban yang mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh.

Pascakejadian tersebut, pihak PT Pertamina meminta agar pelaku segera ditangkap. Pencurian BBM dari bawah laut tersebut sangat merugikan dan merusak lingkungan.

Aksi pencurian BBM dari pipa Pertamina ini telah terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Bahkan, bulan ini belasan rumah dan perahu nelayan di sekitar lokasi pencurian BBM hangus terbakar.

Terakhir, kebakaran ini memakan korban luka bakar serius bocah 13 tahun dan wanita berusia 31 tahun. Saat itu korban sedang mengambil minyak yang ada di permukaan air laut.

Nahasnya pipa penyaluran BBM yang bocor menyebabkan dirinya terbakar.

