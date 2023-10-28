...

Gelorakan Sumpah Pemuda Lecut Semangat Majukan Bangsa

Tim Okezone, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 13:16 WIB
A A A
Memperingati 95 tahun Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober, seyogyanya menjadi momentum untuk melecut semangat pada setiap insan untuk maju dalam karya.
 
Pos Indonesia maknai peringatan Sumpah Pemuda dengan transformasi di segala lini bisnisnya. 
 
Digitalisasi pada sistem dan kekuatan para muda menjadikan Pos Indonesia tampil segar dan siap mengarungi gegap gempita serta cepat bergerak dan berputarnya dunia usaha.

(fru)

