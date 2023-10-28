Ratusan orang dari berbagai aliansi Ormas Islam di Sumatra Utara melakukan orasi di depan kantor Konsulat Amerika Serikat. Jl.MT Haryono, Medan, Sabtu (28/10/2023).

Massa meminta kepada Amerika yang merupakan anggota tetap DK PBB untuk merekomendasikan agar perang Palestina-Israel dihentikan.

Massa juga mengecam aksi Israel yang sudah memborbardir Palestina. Pengunjuk rasa juga mengoyak bendera Israel dan membakarnya.

