Demo Bela Palestina, Massa Bakar Bendera Israel di Depan Konsulat Amerika di Medan

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 11:30 WIB
Ratusan orang dari berbagai aliansi Ormas Islam di Sumatra Utara melakukan orasi di depan kantor Konsulat Amerika Serikat. Jl.MT Haryono, Medan, Sabtu (28/10/2023).
 
Massa meminta kepada Amerika yang merupakan anggota tetap DK PBB untuk merekomendasikan agar perang Palestina-Israel dihentikan.
 
Massa juga mengecam aksi Israel yang sudah memborbardir Palestina. Pengunjuk rasa juga mengoyak bendera Israel dan membakarnya.
 
Reporter : Ahmad Ridwan Nasution
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

