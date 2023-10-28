Okezone Updates dibuka oleh video viral ratusan orang yang berhamburan akibat tenda roboh yang disebabkan hujan deras. Sementara itu di Makassar seorang pria merekam aksi penganiayaan karena kesal prank order fiktif ojol

Video menarik lainnya; Tim para-balap sepeda Sri Sugiyanti dan Muhammad Fadli Immammudin memberikan dua emas di ajang Asian Para Games Hangzhou 2022.

Reporter : Camar Haenda

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News