OKEZONE UPDATES: Prank Order Fiktif Ojol di Makassar hingga Tim Para-Balap Sepeda Indonesia Sumbang 2 Emas

Camar Haenda, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 08:20 WIB
Okezone Updates dibuka oleh video viral ratusan orang yang berhamburan akibat tenda roboh yang disebabkan hujan deras. Sementara itu di Makassar seorang pria merekam aksi penganiayaan karena kesal prank order fiktif ojol
 
Video menarik lainnya; Tim para-balap sepeda  Sri Sugiyanti dan Muhammad Fadli Immammudin memberikan dua emas di ajang Asian Para Games Hangzhou 2022.  
 
Reporter : Camar Haenda
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

