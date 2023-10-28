Truk bermuatan tanah dengan nomor polisi B 9076 FYY mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik dan melintang di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Sabtu (28/10/2023) pagi.

Kondisi truk hancur dengan kaca depan truk yang pecah. Sementara lampu penerangan jalan yang tertabrak truk melintang di tengah jalan. Lampu penerang juga menimpa pengendara motor hingga terjatuh dan mengalami luka di sekujur tubuh.

Diduga pengemudi mengantuk hingga akhirnya kehilangan kendali. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur.

Reporter : Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

