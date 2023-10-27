Tumbuhan eceng gondok menyelimuti permukaan Sungai Bengawan Solo tepatnya di bawah jembatan Kecamatan Malo, Bojonegoro. Permukaan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini berwarna hijau, dengan panjang diperkirakan lebih dari 5 km.

Banyaknya enceng gondok disebabkan surutnya aliran sungai serta adanya penutupan bendung gerak di daerah hilir. Meski terlihat indah, namun warga kesulitan beraktivitas karena perahu nelayan kesulitan melintas.

Kontributor: Dedi Mahdi

(rns)

