Presiden Joko Wwidodo mengaku bisa tertidur saat perjalanan menuju Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (27/10). Hal tersebut diungkap Jokowi saat meninjau proses perbaikan jalan ruas Kota Gajah sampai Gaya Baru.

Perbaikan jalan antara Kota Gajah dan Gaya Baru dibagi menjadi 3 ruas yaitu ruas Kota Gajah Seputih Banyak, Seputih Banyak - Simpang Randu dan Simpang Randu - Rumbia.

Kontributor: Fery Syah Putra

(rns)

