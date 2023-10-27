Presiden Joko Wwidodo mengaku bisa tertidur saat perjalanan menuju Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (27/10). Hal tersebut diungkap Jokowi saat meninjau proses perbaikan jalan ruas Kota Gajah sampai Gaya Baru.
Perbaikan jalan antara Kota Gajah dan Gaya Baru dibagi menjadi 3 ruas yaitu ruas Kota Gajah Seputih Banyak, Seputih Banyak - Simpang Randu dan Simpang Randu - Rumbia.
Kontributor: Fery Syah Putra
(rns)
