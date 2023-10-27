...

Cek Perbaikan Jalan di Lampung Tengah, Jokowi: Saya Bisa Tidur saat Perjalanan

Fery Syah Putra, Jurnalis · Jum'at 27 Oktober 2023 19:15 WIB
Presiden Joko Wwidodo mengaku bisa tertidur saat perjalanan menuju Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (27/10). Hal tersebut diungkap Jokowi saat meninjau proses perbaikan jalan ruas Kota Gajah sampai Gaya Baru.
 
Perbaikan jalan antara Kota Gajah dan Gaya Baru dibagi menjadi 3 ruas yaitu ruas Kota Gajah Seputih Banyak, Seputih Banyak - Simpang Randu dan Simpang Randu - Rumbia.
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

