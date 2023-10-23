Kementerian Agama bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar peringatan hari Santri Nasional 2023 pada Minggu (22/10/2023).

Gelaran peragaan busana sarung berlangsung di pelataran Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim. Model yang tampil dengan anggun dan penuh pesona merupakan perwakilan dari Raka Raki Jatim.

Turut hadir pula Armand Maulana yang menjadi bintang tamu, yang ikut pula mengenakan busana sarung.

Reporter : Rahmat Ilyasan

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

