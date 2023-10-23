Dalam Rangka penyaluran Bansos Sembako dan PKH di triwulan ke-3, Kantor Pos Makassar dilakukan dengan cara serentak dan juga bertahap sesuai jadwalnya.

Menurut Ahmad Saiful Bahri, selaku Executive General Manager PT. Pos Indonesia, tantangan penyaluran bansos di daerahnya adalah tantangan geografis, BNB atau data yang tidak sekaligus datangnya atau susulan, dan KPM yang tidak ada di tempat.

Selain tantangan, beliau mengatakan harapan ke depannya bahwa Bansos ini akan tetap berjalan dan tetap ada, serta ditingkatkan lagi jumlahnya karena masih banyak yang belum menerima Bansos.

(fru)

