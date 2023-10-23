Meroketnya harga komoditi cabai terjadi di Pasar Tradisional. Seperti di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakpus, Senin (23/10). Beragam jenis cabai mengalami kenaikan yang sangat melesat. Kenaikan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000 per kg.

Untuk cabai merah kriting yang semula Rp40.000 menjadi Rp50.000. Meroketnya harga cabai disebabkan banyak petani yang gagal panen. Kemarau panjang membuat sejumlah petani mengeluhkan kondisi tersebut. Para pedagang dan pembeli berharap adanya upaya nyata dari pemerintah. Seperti melakukan stabilitasi harga agar tidak terus mencekik ekonomi.

Kontributor: Rani Stones

Produser: Akira Aulia W

(fru)

