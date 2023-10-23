Oditurat Militer II-07 Jakarta menyerahkan berkas perkara kasus pembunuhan Imam Masykur, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Paspampres, ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Senin(23/10/2023).

Tersangka yakni oknum anggota Paspampres, Praka RM. Kemudian Praka HS dari satuan Direktorat Topografi TNI AD dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda. Ketiga tersangka disangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati

Sebelumnya Imam Masykur pemuda asal Aceh diculik dan disiksa pada Agustus lalu oleh oknum Paspampres dan anggota TNI hingga kasus ini viral di media sosial.

Reporter : Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News