Pohon Kedondong Timpa Kios Handphone, Satu Orang Terluka

Yohannes Tobing, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2023 13:18 WIB
Pohon kedondong besar berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa kios handphone di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, seorang penjaga kios handphone tertimpa pohon saat di dalam kios. 
 
Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas harus masuk ke dalam bangunan yang tertimpa pohon... dan memindahkan tumpukan bangunan tersebut. 
 
Korban berhasil diselamatkan dalam 20 menit dan langsung dilarikan ke rumah sakit 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

