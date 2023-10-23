Pohon kedondong besar berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa kios handphone di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, seorang penjaga kios handphone tertimpa pohon saat di dalam kios.

Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas harus masuk ke dalam bangunan yang tertimpa pohon... dan memindahkan tumpukan bangunan tersebut.

Korban berhasil diselamatkan dalam 20 menit dan langsung dilarikan ke rumah sakit

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

